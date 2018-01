Baş Ağrısı Geçer Diye Beklemeyin

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "baş ağrısıdır bir ağrı kesici alayım geçer" diye günlük çare aramaların yerine ağrının sebebinin araştırılması ve doğru tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini söyledi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Baş ağrısı, beyin tümörleri ve tedavi yöntemleri" hakkında önemli bilgiler vererek insanların bu konuda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.



BAŞ AĞRISI NEDİR?



Dr. Cebeci, "Öncelikle baş ağrısı nedir sorusuna yanıt verelim. Baş ağrıları, baş-boyun bölgesindeki damar, kas, çene eklemi ve saçlı deriden kaynaklanmaktadır. Bu bölgedeki damarlarda genişleme, kaslardaki spazm ve saçlı derideki gerilmeler ağrıya neden olur. Beynin kendisinin ağrı duyusu yoktur. Baş ağrısı çektiğimizde beynimiz ağrıyor gibi olsa da çevresinden kaynaklanıyordur. Bu anlamda her insanın mutlaka hayatında yaşadığı sağlık problemlerinden biri olan baş ağrısının dikkate alınmalı, nedenlerinin araştırılmalıdır" dedi.



"HER TÜMÖR ÖLDÜRÜCÜ DEĞİLDİR"



Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci şöyle devam etti: " Sabah kalktığımız da ya da işlerimizi yaptığımız gün içinde bazen başımız ağrır, dikkate almayarak geçer diye beklediğimiz hatta doktorumuzun onayını almadan kullandığımız ağrı kesiciler daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bunların başında gelen ise beyinde oluşabilecek tümördür. Tümör, insan vücudunda olmaması gereken yerde oluşan bir doku ya da herhangi bir dokunun olması gereken yerde kontrolsüz büyümesidir. Bu bakışla insan vücudunda aslında çok korkmadığımız bir yağ bezesi de tümör kavramı içindedir. Sonuç olarak her tümör öldürücü değildir."



TÜMÖR BELİRTİLERİ NELERİ



Tümör belirtileri hakkında bilgi veren Cebeci, "İhmale gelmeyen belirtileri ise baş ağrısı, apati (hareket ve mimikler de yavaşlama), bulantı, kusma, epilepsi nöbetleri, beyinde yerleştiği yere göre vücudun bazı bölgelerinde güçsüzlük belirtileri, beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil her yaşta görülebilir; kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı da tümör cinsine göre değişir. Beyin tümörleri huy olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi iyi huylu tümörlerdir. (Beyin hücresi kaynaklı olmayan ), ikincisi ise kötü huylu tümörlerdir. (Beyin hücresinin kendi tümörleri ) Beyin tümörlerinin tedavisi sıklıkla cerrahidir. Cerrahi tedavi sonrası kimi zaman kemoterapi kimi zaman radyoterapi bazen her ikisi ile kombine tedavi yapılır. Beyin tümörlerinde uzman ekiplerin gerçekleştirdiği ameliyatlar ile son derece başarılı sonuçlar alınabilmektedir" şeklinde konuştu.



(İHA)