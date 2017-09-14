Barzani'ye Referandumun Ertelenmesi Hakkında Alternatif Sunuldu!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi değerlendirileceklerini bildirdi.





Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı'nın Musul'un doğusundaki terör örgütü DEAŞ ile mücadele koordinasyon merkezinde ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere Büyükelçisi Frank Baker ile referandumu ele aldıkları ifade edildi.



Açıklamada görüşme sırasında misafir kurulun Barzani'ye 25 Eylül tarihindeki referandumun ertelenmesi için alternatif sunmuş olduğu kaydedildi.



BARZANİ: DEĞERLENDİRİP AÇIKLAYACAĞIM





Buna karşılık Barzani'nin yapıcı diyaloğu olumlu karşıladığı yalnız referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi Kürt siyasi parti temsilcileriyle değerlendirip, bu husustaki fikirlerini hızlıca açıklayacaklarını bildirdiği aktarıldı.



Barzani'ye sunulan alternatifin ayrıntılarına açıklamada yer verilmedi.



Kaynak: Hurriyet.com.tr