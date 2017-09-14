Barzani: Bağımsızlık Referandumunun Ertelenmesi İçin Sunulan Alternatifleri Değerlendireceğiz
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için Barzani'ye alternatif sunuldu. Barzani "Alternatifleri değerlendireceğiz" dedi.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak'an Duhok kentinde bugün ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletlerin Irak'taki temsilileri ile bir araya gelerek referandum gündemli bir görüşme yapmıştı.
"ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Görüşmede Barzani'ye referandumun ertelenmesi için alternatifler sunuldu.
Barzani görüşme sonrası yaptığı açıklamada, referandumun ertelenmesi konusunda alternatifleri değerlendireceğini söyledi.
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