Barzani Yardım Vakfından Elazığ'daki depremzedelere "desteğe hazırız" açıklaması
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Barzani Yardım Vakfından Elazığ'daki depremzedelere "desteğe hazırız" açıklaması

Irak'taki "Barzani Yardım Vakfı", Elazığ'daki depremzedelere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı.

26.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:00
Barzani Yardım Vakfından Elazığ'daki depremzedelere

'taki "Barzani Yardım Vakfı", 'daki depremzedelere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı.

Vakfın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 'nin talimatlarıyla insanlığa nerede ihtiyaç varsa orada yer almaya çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, vakfın Elazığ'daki depremzede ailelere desteğe hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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