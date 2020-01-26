Barzani Yardım Vakfından Elazığ'daki depremzedelere "desteğe hazırız" açıklaması
Irak'taki "Barzani Yardım Vakfı", Elazığ'daki depremzedelere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı.
Irak'taki "Barzani Yardım Vakfı", Elazığ'daki depremzedelere destek olmaya hazır olduklarını açıkladı.
Vakfın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin talimatlarıyla insanlığa nerede ihtiyaç varsa orada yer almaya çalıştıkları ifade edildi.
Açıklamada, vakfın Elazığ'daki depremzede ailelere desteğe hazır olduğu kaydedildi.