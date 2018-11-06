Barzani ve Kyb, Erbil Hükümeti İçin Yakınlaşıyor

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin kurulması hususunda seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) göz kırptı.

Süleymaniye merkezli ve seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti konumuna yükselen KYB'nin Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurabilmek için en kısa zamanda KDP ile bir araya geleceklerini ve bir dizi görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

KYB ve KDP'nin geçmişte yaklaşık 15 yıl boyunca siyasi ittifak tecrübelerinin olduğunu hatırlatan Pire, "Hükümetin kurulması için ittifak kurup asıl muhatap olacağımız taraf KDP'dir." dedi.

"Başta Irak cumhurbaşkanlığı olmak üzere diğer meselelerde farklı görüşlerimiz veya ihtilaflarımız olabilir" diyen Pire, "Tek bir siyasi parti değiliz ve farklı siyasetimiz var. Bölgenin kalkındırılması için de birlikte çalışmaya mecburuz." diye konuştu.

KDP'nin Süleymaniye-Halepçe Sorumlusu Arif Teyfur da geçen perşembe günü KYB'yi ziyaretinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Parti olarak çok ortaklı bir koalisyon hükümetinin kurulmaması kanaatine vardık, çünkü bu stratejiden zarar gördük." ifadelerini kullanmıştı.

IKBY'deki 30 Eylül milletvekili seçimleri kesin sonuçlarına göre, KDP 45, KYB 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) içerisinde olduğu Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Özgürlük ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

Seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Hükümet kurma aşamasına geçilmeden önce Yekgirtu ve Yeni Nesil Hareketi, muhalefet cephesinde kalacaklarını belirtirken, Goran ve Komel ise KDP'nin kendisine getireceği teklif sonrası kararını açıklayacağını belirtmişti.

KDP ve KYB arasındaki son çekişme

Irak'ta 2005-2013 tarihleri arasında seçimlere ittifak yaparak giren KDP ve KYB arasında ciddi siyasi çekişmeler yaşanıyor. KDP, son olarak KYB'nin üç dönemdir üstlendiği Irak Cumhurbaşkanlığı kendisine devretmesi ve seçilen Berhem Salih'in de adayları Fuad Hüseyin'e karşılık çekilmesini talep etmişti.

Ancak KYB'nin adayı Salih, 2 Ekim'de Irak'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bu da KDP ile aralarındaki çekişmenin zirveye çıkmasına sebep olmuştu.