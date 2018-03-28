Barzani: PKK'ya Defalarca Söyledik, Kabul Etmiyoruz

Bakanlar kurulu kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyen IKBY Başbakanı Barzani, memurlara müjde vererek, "Bugünkü toplantıda memurlarımızın çıkarına karar vedik" dedi.

Memur maaşları

Bağdat'ın IKBY bütçesini kesmesi, DEAŞ savaşı ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle hükümetin memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşadığını dile getiren Neçirvan Barzani, "Yakın zamanda yapacağımız iyileştirmelerle IKBY'de maaşlarda da iyileştimeye gidilecek, kısıtlamalar kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

Maaş kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösterilerin bazı siyasi çevrelerce kötü amaçla kullanıldığına vurgu yapan IKBY Başbakanı Barzani şu ifadeleri kullandı:

Gösteri ve protestolar

"Memurların gösterilerini haklı ve meşru görüyoruz. Ancak bazı siyasi tarafların bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasını doğru bulmuyoruz. Hükümetimiz kessinlikle kargaşa ve kaos yaratmak isteyenlere izin vermeyecektir.

Şehirlerimizde bozgunculuğun önlenmesi için hertürlü tedbiri alacağız. Bazı taraflar daha önce de 'IKBY hükümetine doğrudan bütçe gönderme, muhattab alma' diye Irak Başbakanı Haydar Abadi'ye telkinde bulunmuşlardı. Bu taraflar memur maaşlarının gecikmesinin de sorumlusudur."

İktidarın seçim sandığı ile geldiğini ve seçim sandığı ile gideceğini dile getiren Barzani, "Buna da halk karar verir. Fakat halkımız şunu iyi bilmeli; hükümetin parası olduğu halde maaşları ödememesi imkansızdır. Böyle bir durum yoktur. Fakat bazıları yanlış bilgilerle halkın kafasını da karıştırmaya çalışıyor" diye konuştu.

Sınırların güvenliği konusu

Bir soru üzerine toprakların komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olacak şekilde kullanılmasına karşı olduklarını belirten Neçirvan Barzani, şöyle dedi:

"Bizim bu konuda bir prensibimiz var. Hiçbir şekilde Kuzey Irak topraklarının komşularımızı vurmak ve güvenliklerini tehlikeye atmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu prensibizimi Türkiye, İran, Suriye ve her taraf için geçerli. Hiç bir şekilde topraklarımızın bu ülkelere yönelik tehdit ve kargaşa içşin kullanılmasını istemiyoruz.

Malesef, birçok defa bunu PKK'ya de söyledik. Bu toprakları kullanıp gidip Türkiye'de eylem yaparak geri dönmenizi kabul etmiyoruz, dedik. Bunun böyle olmasını sağlayan sebepler var ve bu sebeplerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde çözümden de bahsedilemez."

Barzani ABD-Erbil ilişkilerinin iyi durumda olduğunu da vurgulayarak karşılıklı ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Neçirvan Barzani bir soru üzerine Bağdat ile tüm görüşmelerin şeffaf bir şekilde yapıldığını ve hiçbir gizli görüşmenin sözkonusu olmadığını söyledi. (Kaynak: Rudaw)