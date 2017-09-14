Barzani'nin Referandumuna Destek Veren Kerkük Valisi Görevden Alındı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını ilan ettiği referanduma desteğini açıklayan Kerkük Valisi'nin görevden alınmasını talep etmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Irak Parlamentosu Kerkük Valisi'ni görevden uzaklaştırma kararı aldı. Kerkük Valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

BARZANİ REFERANDUMU İLAN ETMİŞTİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

"Referanduma karşı olan her kesimin görüşüne saygı gösteriyoruz. Ancak çoğunlukla referandumu isteyenlere de saygı duyulmalıdır." diyen Barzani, "Kerkük'te her zaman birlikte yaşam, barış ve kardeşlik kentin simgesi olarak kalmalıdır. Kimsenin, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Kürdistan halkı barışçıl bir toplum olduğunu ispatlamıştır." diye konuşmuştu.

BARZANİ: KERKÜK HALKI KENDİ ELLERİYLE KADERİNİ TAYİN EDECEKTİR

Barzani, "Kerkük halkı kendi elleriyle kaderini tayin edecektir ve kaderinin tayin edilmesinin engellenmeye çalışılmasına da izin vermeyecektir." dedi.

IRAK VBAŞBAKANI: SONUCU TANIMAYACAĞIZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimlerde kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Irak meclisi, yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.