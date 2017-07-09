Barzani, Mcgurk'ü Kabul Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.



Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Barzani ve McGurk, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, IKBY'nin bağımsızlık referandumu ve Rakka operasyonunu ele aldıkları ifade edildi.



Açıklamada, Rakka operasyonu hakkında konuşan McGurk'ün, Barzani'ye Rakka operasyonuna sundukları desteklerden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.



Barzani'nin ise McGurk ve beraberindeki heyete, 25 Eylül tarihinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumu hakkında bilgi verdiği aktarıldı.



Açıklamanın sonunda Barzan'nin ABD'li heyete, IKBY'nin şimdi ve ileride atacağı her türlü adımı Bağdat'la diyalog içerisinde kalarak gerçekleştireceğini söyledi.



McGurk, dün Irak'taki ziyareti çerçevesinde Başbakan Haydar el İbadi ile bir araya gelmişti.