Barzani liderliğindeki KDP, Erbil'e düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'yi suçladı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Erbil'e dün düzenlenen roketli saldırıdan Haşdi Şabi çatısı altındaki bir grubu sorumlu tuttu.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, yayımladığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı, kendinden geçmiş ve Haşdi Şabi'nin imtiyaz ve imkanını kullanıp, onun çatısı altında yer alan bir grup, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının bozmak için birkaç roketle korkakça Erbil kent merkezini hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Muhammed, Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve ABD'ye olayı kınamanın yanı sıra ivedilikle soruşturma başlatmaları çağrısında bulundu.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci