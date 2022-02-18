Barzani,Gallagher görüşmesi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşeden detaylar MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 58.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşeden detaylar MÜNİH - Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2022) katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher bir araya geldi