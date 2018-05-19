Barzani'den Seçimlerin Ardından "Diyalog" Mesajı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 12 Mayıs'ta yapılan Irak seçimlerinde ülkede yeni bir durum ortaya çıktığını belirterek, Erbil ile Bağdat arasında karışıklık ve kaostan uzak yeni bir dönem başlaması temennisinde bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden Barzani, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin genel seçimlerin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından bir mesaj yayımladı.

Seçimlerden sonra Irak'ta yeni bir dönem başladığına işaret eden Barzani, "Irak genel seçimlerinden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Umarım Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde mevcut karışıklık ve kaostan uzak yeni bir dönem başlar. Bir sonuca ulaşana kadar Bağdat ile diyaloğun devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani mesajında, Irak seçimlerinde milletvekili çıkaran Kürt partilere Bağdat'ta 'birlik' çağrısı yaparak, IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat tek ses olup birlikte hareket etmeleri gerektiğini ve bölge çıkarlarını kendi çıkarları üstünde tutmasının önemli olduğunu belirtti.

Bazı Kürt partilerin seçim mekanizması ve sonuçlarıyla ilgili şüphe ve itirazlarının olduğuna dikkati çeken Barzani, söz konusu şüphelerin ortadan kaldırılması için Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.

Barzani, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde en iyi yol diyalog olmalı. Bizim seçeneğimiz hiçbir zaman savaş seçeneği olmadı ancak maalesef önceki dönemlerde Bağdat her zaman savaş seçeneğini benimsedi ve biz de buna karşı kendimizi savunduk. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde silah zoruyla ortaya çıkan fiili durumun sona ermesi gerekir. Silah ve zorbalık diliyle IKBY halkının iradesi asla yok edilmedi."

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı seçim kesin sonuçlarına göre, 329 sandalyeli mecliste Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon 54 sandalye ile birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü olmuştu. Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise 25 sandalye kazanmıştı.