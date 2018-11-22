Barzani'den Irak'ın Yeni Hükümetine Destek

Geçtiğimiz yılın eylül ayında gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Barzani, ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Adil Abdülmedi'ye desteğini yineledi.

Barzani'den Abdülmehdi'ye, "Kardeşim"

Ziyaretinin amacını "kardeşim" olarak nitelendirdiği Başbakan Abdülmehdi'yi tebrik etmek olduğunu söyleyen Barzani, "Sorunların çözülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenin sağlanması için görüşmelerimiz devam edecek. Sayın Abdülmehdi'nin Başbakan olmasını olumlu karşıladık ve yeni hükümetine tam destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez Bağdat'a gelen Barzani'yi yoğun bir görüşme trafiği beliyor. Barzani'nin, Başbakan Abdülmehdi'nin ardından Meclis Başkanı Halbusi ile parlamentodaki siyasi partilerin başkanvekilleri, Hikmet Hareketi Başkanı Amr Hekim, Dava Partisi Başkanı Nuri Maliki, Fetih Listesi Başkanı Hadi Amiri ile görüşmesi bekleniyor. - BAĞDAT