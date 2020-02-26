Barzani'den hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi'ye kabine listesi eleştirisi

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin yeni kabine listesini istişareden uzak bir şekilde hazırladığını bunun da ülkedeki siyasi sorunu daha da derinleştireceğini savundu.

Aynı zamanda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olan Barzani, hükümeti kurma görevi verilen Allavi'nin yarın güven oylaması yapılacak kabine listesine dair yazılı açıklamada bulundu. Barzani, Allavi'nin hükümet programı ve kabinedeki isimleri seçme mekanizmasını eleştirdi.

Allavi'nin izlediği yöntemin Irak'taki bileşenlerin hakları ve taleplerine hizmet etmediğini, ayrıca IKBY'nin "federal özel statüsünü" gözardı ettiğini savunan Barzani, bu mekanizmanın Irak'taki siyasi krizi daha da derinleştireceğini savundu.

Barzani, kabinenin istişareden uzak bir şekilde hazırlandığını kaydederek, "Nasıl Allavi'yi aday gösterme ayrıcalığına sahip taraflar varsa, Kürtlerin de kabinedeki kotaları için kendi adaylarını belirleme hakkı var." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yeni kabinenin güven oylaması için Meclis'in 27 Şubat'ta toplanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA