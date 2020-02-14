14.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:59

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişileri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Dan Brouillette ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Barzani, ABD Dışişileri Bakanı Pompeo ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Erbil ile Washington'un özellikle ekonomi ve terörle mücadele temelindeki ilişkileri" ele alındı.

Barzani ile Pompeo, "Irak'ın istikrarının korunması ve terörle mücadelede önemli bir müttefik olan ABD güçlerinin ülkedeki varlığını sürdürmesinin önemine" vurgu yaptı.

Barzani-Brouillette görüşmesi

IKBY Başbakanı Barzani ayrıca ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Enerji Bakanı ve IKBY Başbakanı, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu.

IKBY'nin petrol ihracatında sahil ülkesi Libya'yı geride bıraktığına işaret eden Brouillette, "Bildiğiniz üzere Kürtlerin denize kıyısı yok ve karanın ortasındaki bir coğrafyada bulunuyorlar. Ancak buna rağmen Libya'dan daha fazla petrol ihraç edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu durumu bir "mucize" olarak nitelendiren Brouillette, ABD olarak IKBY ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine odaklandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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