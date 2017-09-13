Barzani: Bağımsızlık Referandumu İlan Ettiğimiz Tarihte Yapılacak

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılacağını ilan ettiği bağımsızlık referandumu yaklaşırken Bağdat hükümeti ile Kuzey Irak özerk yönetimi arasında tansiyon yükseliyor.



Irak Parlamentosu, dünkü oturumunda bağımsızlık referandumu kararını reddetti. IKBY başkanı Mesud Barzani ise bunun ardından lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin web sitesinden yayınlanan açıklamasında referandumun planlandığı tarihte yapılacağını yineledi.



Irak Parlamentosu 168 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunu redderederken bir kararla da başbakan Haydar el Abadi'yi Irak'ın bütünlüğünü korumak için tüm tedbirleri almakla yetkilendirmişti.



El Abadi'nin Anayasa'ya aykırı olarak nitelendirdiği bağımsızlık referandumu için Kuzey Irak Kürtleri kampanya çalışmalarını sürdürüyor.



Erbil yakınlarındaki Akre kasabasında düzenlenen etkinliklerden birinde bir grup Akreli ellerinde meşalelerle tarihi Akre Kalesi'ne çıktı.



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Tags: Irak Bağımsızlık Kerkük Referandum Gepost: 13 september 2017