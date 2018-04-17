Barzani, Bağdat Ziyareti Haberini Yalanladı

Barzani, Bağdat Ziyareti Haberini Yalanladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ı ziyaret edeceğine dair haberleri yalanladı.

Barzani, Bağdat Ziyareti Haberini Yalanladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ı ziyaret edeceğine dair haberleri yalanladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Neçirvan Barzani, düzenlediği basın toplantısında Bağdat'ı ziyaret edeceğine dair basına yansıyan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Barzani, "Bağdat'a ziyaret yapacağımıza dair çıkan haberler asılsız ancak görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KERKÜK

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