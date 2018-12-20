Barzani: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Konusunda Endişeliyiz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi sebebi ile endişe duyduğunu söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani ve aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani ABD askerlerinin Suriye'de ani çekilme kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki durumun geleceğiyle ilgili endişe duyduğunu ifade etti. Suriye'deki Kürt bölgelerinde meydana gelen gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Barzani, daha önce de bölgedeki Kürtlerin geleceğiyle ilgili korkuları olduğunu söylediğini hatırlattı.

"TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"

Son olayların, şiddeti teşvik etmesi ve savaşın uzamasına sebep olabileceğini vurgulayan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları altında kalarak göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, teröre karşı yürütülen savaşın henüz bitmediğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA