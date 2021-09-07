Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
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Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı

Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da 2009 yılına kadar oldukça renkli geçen Kurtuluş günü kutlamalarının tadı kalmadı.

Aydın'da 2009 yılına kadar oldukça renkli geçen Kurtuluş günü kutlamalarının tadı kalmadı. Efelerin kurusıkı silahlarla ve atlarla gösterisi, tulumbacıların 1922 yılında yakılan şehrin söndürülmesine ilişkin canlandırdıkları çalışmalar ve eski günleri anımsatan diğer gösterile yasaklanınca kutlamalar sıradan bir programa dönüştü. Eski yıllarda binlerce kişinin katılımı ile karnaval havasında gerçekleşen kutlamalar artık protokolün ve az sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılımın az olması dikkat çekerken 7 Eylül kutlamaları adeta öksüz kaldı. Eskiden Aydın İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara tüm sivil toplum örgütleri resmi geçit törenine katılır, çeşitli meslek örgütleri gösteri yapar, düşmanların şehri ateşe vermesini canlandıran Aydın İtfaiyesi'nin o zamanki tulumbacılarının gösterileri ise göz doldururdu. Başta Acarlar olmak üzere Aydın'ın dağ köylerinden ve halktan binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu bu yıl da sade bir törenle kutlandı. Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir görev üstlenen Efelerin atları geçit törenine katılıp o günü temsilen ateşledikleri kuru sıkı fişeklerinin sesleri ile renklenen törenlerin artık ilgi görmediğini belirten vatandaşlar, tarihin genç kuşaklara aktarılması için kutlamaların eski günlerdeki şekli ile yapılmasını istediler. - AYDIN

Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı
Barut ve at yasaklandı, kutlamaların tadı kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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