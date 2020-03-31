Barut Üretmeye çalışan çiftçiler alkışı hak ediyor
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ayhan Barut, Adana, Güncel

Barut Üretmeye çalışan çiftçiler alkışı hak ediyor

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, koronavirüs salgınıyla mücadelede güvenilir gıda için üretmeye devam eden çiftçilerin 'alkışı' hak ettiğini belirtti.

31.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:14
Barut Üretmeye çalışan çiftçiler alkışı hak ediyor

 

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, koronavirüs salgınıyla mücadelede güvenilir gıda için  üretmeye devam eden çiftçilerin 'alkışı' hak ettiğini belirtti. Barut, Çiftçileri alkışlamak yetmez. Üretim maliyetleri düşürülmeli, çiftçi desteklenmeli dedi.Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken  TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasadı yaklaşan buğday, yeni ekilen mısır ve domates tarlalarıyla, bugünlerde fiyatı 18 liraya kadar yükselen limon bahçelerinde incelemelerde bulundu. Salgınla mücadele kapsamında açıklanan destek paketlerinde çiftçi ve tarımın bulunmadığına değinen Ayhan Barut, çiftçilerin tüm olumsuzluklara karşın üretmeye devam ettiğini anımsattı. Bu süreçte gıdaya erişimin bir kez daha ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Ayhan Barut, halk için üreten çiftçilerle gurur duyduğunu belirtti.HİJYEN KADAR BESLENMEK DE ÖNEMLİİncelemelerde bulunduğu tarla ve bahçelerde konuşan Ayhan Barut, Ülkemiz ve dünya salgınla mücadele ederken bir yandan da hayat sürüyor. Gıda güvenliği için tarımda üretimin sürmesi gerekiyor. Mart ve Nisan dönemi, aynı zamanda ekim ve dikim dönemi. Üreticiler bölgemizde bir yandan mısır ekiyor, Mayıs ayında buğday hasadına hazırlanıyor. Çiftçinin tarlaya endişe taşımadan gitmesi gerekiyor. Üreticilerimiz tüm riskleri alarak üretim için, gıda güvenliğini karşılamak için çalışıyor. Virüse karşı temizlik, hijyen, evde kalmak kadar beslenmek de çok önemli. Üreticiler de gıda temini için üretmeye çalışıyor diye konuştu.'YERLİ VE YETERLİ ÜRETİM GEREK'Yerli ve yeterli üretimin önemine vurgu yapan Barut, şöyle devam ettiEkim veya hasadı kaçırdığımız zaman, üretim yapamayız. Bu nedenle gıda güvenliği tehlikeye girer. Tarımda her şey doğaldır. İklim, toprak ve zaman çok önemli. Hasat da çok önemli. Her şeyi zamanında yapacaksın. Bu anlamda çiftçi tarlasına rahatlıkla gitmeli, üretimini yapabilmeli. Tüm ülkeler hava, kara, deniz sınırlarını kapatıp ithalat ve ihracatı durdurdu. Ülkeler tarımda kendi yeterliliğini sağlamaya çalışıyor. Kendi yurttaşımız için en azından üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Yerli üretimin önemi ortada. Buna göre hareket edilmeli, çiftçiler desteklenmeli. Çiftçilerimiz için yeni destek paketlerinin açıklanması, en azından borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek, aynı zamanda sağlığı desteklemek demektir. Koronavirüsle mücadelede uzmanlar hijyen ve izolasyon kadar yeterli beslenmenin ve vücut direncinin öneminden bahsediyor. Salgına karşı vücut direncinin korunması ve arttırılması gerekiyor. Bunun yollarından birisi de C vitamini almaktır.LİMON FİYATLARI YÜKSELDİ

C vitamini yönünden zengin olan limon fiyatlarının yükseldiğini belirten Barut, salgından önce 3-4 lira olan limonun 18 liraya yükseldiğini ifade ederek, Bu durum bize tarımın ve üretimin önemini bir daha gösteriyor. Eğer çiftçi bu yıl limon üretemezse belki limon 18 liranın da çok üstünde tüketiciye ulaşacak. Çiftçi limonu üretmeli. Bunun için de üreticiye daha çok üretmesi için destek verilmeli. Unutulmamalı ki, gıda olmadan yaşam olmaz. Güvenilir ve yeterli gıda için tarıma, üreticiye destek şarttır dedi.


Kaynak: DHA

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