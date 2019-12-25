Barut'tan "Çukurova, afet bölgesi ilan edilsin" çağrısı

25.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:35

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sular altında kalan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Barut, yağışlar nedeniyle oluşan zararın acilen tespit edilip Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.



2018 yılı Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmurun düştüğü Adana'da sadece 24 Aralık'ta 150 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Sağanakla birlikte özellikle Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı.



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle bahçelerin yanı sıra özellikle buğday ve soğan ekili tarlaların sular altında kaldığını belirterek, "Adana'da özellikle son 2 yıldır aşırı yağışlar nedeniyle üreticilerimiz zorda kalıyor. Narenciye ve meyve bahçeleri, soğan ve buğday ekili tarlalar büyük risk altında. Sulara gömülen ekili ve dikili arazilerdeki zararın boyutu elbette sular çekilince ortaya çıkacaktır. Bir an evvel bu olumsuzluklar gözetilerek bölgemiz afet alanı kapsamına alınmalıdır. Mümkün olduğunca zarar tespiti yapılmalı, söz konusu zararların tamamı karşılanmalıdır. Mağdur üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları faizsiz 2 yıl süreyle ertelenmeli, üreticilerin zararlarının yerinde tespiti için Tarım ve Orman Bakanı ile üst düzey bürokratları kentimizde incelemelerde bulunmalıdır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA