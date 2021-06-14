Barut Kokteyli Filmi
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Barut Kokteyli Filmi

Barut Kokteyli Filmi
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Barut Kokteyli filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barut Kokteyli filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sam, annesi bir suikastçı olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçı olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Sam, annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülür ve yetişkin olunca da annesinin izinden gitme kararı alır. Şimdi ise 15 yılın ardından Sam, bir tetikçi olur. Ama gücünü, annesinin çalıştığı korkunç şirketi yok etmekte kullanacaktır.

Yönetmen: Navot Papushado

Senaryo: Navot Papushado, Ehud Lavski

Oyuncular: Karen Gillan, Carla Gugino, Lena Headey, Paul Giamatti, Angela Bassett, Michelle Yeoh, Ed Birch, Freya Allan, Ralph Ineson, Chloe Coleman, Michael Smiley, Adam Nagaitis, Samuel Anderson, Ivan Kaye, Joanna Bobin, Robert Maaser, Mai Duong Kieu, Jack Bandeira, Joshua Grothe, Anita Olatunji, David Zimmerschied , David Burnell IV, Jonathan Failla, Luka Omoto, Billy Buff, Ahmed Chaer, Maik Müller, Ronnie Paul, Matthias Dittmer , Michael Behrens, Konstantin Widjaja

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Gunpowder Milkshake

Yapımcı Firma: TME Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Almanya, Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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