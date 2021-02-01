Barut Hotels, Turquality Marka Destek Programı'na katıldı
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Barut Hotels, Turquality Marka Destek Programı'na katıldı

01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:34
Barut Hotels, Turquality Marka Destek Programı'na katıldı

Köklü otel markası Barut Hotels, Turquality Marka Destek Programı'na katıldı. Bakanlığın belirlediği koşulları sağlayan grup, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan markalara verilen destek programından yararlanacak.

Köklü otel markası Barut Hotels, Turquality Marka Destek Programı'na katıldı. Bakanlığın belirlediği koşulları sağlayan grup, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan markalara verilen destek programından yararlanacak.

Turquality Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality programı klasik ihracat desteklerinden farklı olarak, firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmasıyla biliniyor.

Barut Hotels Grup Ticari Direktörü ve Turquality Proje Koordinatörü Samuray Önen Turquality Marka Destek Programı'na katılan markaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. "Adını Türk ve kalite kelimelerinden alan Turquality programına katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1971 yılından bu yana üstün kaliteli hizmet anlayışını, misafir ve çalışan memnuniyetini misyon edinmiş; başarıları yerli ve yabancı tur operatörleri, bağımsız değerlendirme portalları ve misafir anketleri ile her yıl birçok ödülle taçlandırılmış 13 otelden oluşan yerli bir otel zinciri markasıyız. Turquality Marka Destek Programı kapsamında amacımız, köklü markamızın başarısını ve rekabet gücünü, 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm yenilik ve gelişmeleri uygulayarak sürdürmek, yeni yatırımlarımızla ülkemizin hem ihracat hem de istihdamına katkıda bulunan bir dünya markası olmaktır. Turquality başta olmak üzere, tüm başarılarımızda emeği olan değerli ekibimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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