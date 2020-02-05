"Barut Fıçısı" oyunu Bursa'da sahnelendi
Haberler » Kültür Sanat » "Barut Fıçısı" oyunu Bursa'da sahnelendi - Haberler

"Barut Fıçısı" oyunu Bursa'da sahnelendi

Makedon yazar Dejan Dukovski'nin eserinden uyarlanan "Barut Fıçısı" oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.

05.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:30

Makedon yazar Dejan Dukovski'nin eserinden uyarlanan "Barut Fıçısı" oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu yönetti.

Oyunda, Şahinler'in yanı sıra , Ruhi Sarı, Aşkın Şenol, Faruk Akgören, Aytek Önal, Rüya Önal ve Başak Gümülcineli rol aldı.

İnsanların birbirleriyle yüzleşmesinin komedi yoluyla izleyiciye aktarıldığı oyun, izleyiciler tarafından beğenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler