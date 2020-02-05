"Barut Fıçısı" oyunu Bursa'da sahnelendi
Makedon yazar Dejan Dukovski'nin eserinden uyarlanan "Barut Fıçısı" oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.
Makedon yazar Dejan Dukovski'nin eserinden uyarlanan "Barut Fıçısı" oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.
Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Yıldıray Şahinler yönetti.
Oyunda, Şahinler'in yanı sıra Erkan Can, Ruhi Sarı, Aşkın Şenol, Faruk Akgören, Aytek Önal, Rüya Önal ve Başak Gümülcineli rol aldı.
İnsanların birbirleriyle yüzleşmesinin komedi yoluyla izleyiciye aktarıldığı oyun, izleyiciler tarafından beğenildi.