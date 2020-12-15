Bartuğ Elmaz kimdir? Bartuğ Elmaz kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımda oynadı?
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Bartuğ Elmaz kimdir? Bartuğ Elmaz kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımda oynadı?

15.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:09
Bartuğ Elmaz kimdir? Bartuğ Elmaz kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımda oynadı?

Genç yaşına rağmen dikkat çekmeyi başaran başarılı futbolcu Bartuğ Elmaz kimdir? Bartuğ Elmaz kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımda oynadı?

Futbolu ile Fatih Terim'in dikkatini çekmeyi başaran Bartuğ Elmaz kimdir? Bartuğ Elmaz kaç yaşında, nereli? Bartuğ Elmaz hangi takımda oynadı?

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

19 Şubat 2003 (17 yıl yaşında) yılında dünyaya gelen başarılı futbolcu, Galatasaray A Takımı ile idmanlara çıkan genç futbolcu Bartuğ Elmaz, ilk kez resmi bir maçın kadrosunda yer aldı.

BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Galatasaray U19 · UEFA Gençlik Liginde oynayan Bartuğ Elmaz, Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda A takımla birlikte çalışan 17 yaşındaki oyuncu ile Fatih Terim'in özellikle ilgilendiği görüldü.

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