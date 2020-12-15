Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı
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Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

15.12.2020 23:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:37
Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi fakat mücadele sona erdi.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi fakat mücadele sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek tur atladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı mücadelenin kadrosuna almıştı. Terim, müsabakanın son dakikalarında Bartuğ'a şans vermek istedi. İlk defa bu heyecanı yaşayan 17 yaşındaki futbolcu oyuna girmek için kenara geldiğinde müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu son düdüğü çaldı. Fatih Terim, oyuna giremeyen 17 yaşındaki futbolcusunu daha sonra sarılarak teselli etti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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