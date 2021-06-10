Bartu Dizdaroğlu, Süper Lig menajerlerinin yakın markajında
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Bartu Dizdaroğlu, Süper Lig menajerlerinin yakın markajında

Bartu Dizdaroğlu, Süper Lig menajerlerinin yakın markajında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl transfer sezonunda sözleşmesi dolmamasına rağmen Süper Lig takımları tarafından transfer listelerinde adı geçen Bartu Dizdaroğlu, oynadığı futbol ile menajerlerin dikkatini çekti.

Bu yıl transfer sezonunda sözleşmesi dolmamasına rağmen Süper Lig takımları tarafından transfer listelerinde adı geçen Bartu Dizdaroğlu, oynadığı futbol ile menajerlerin dikkatini çekti.

Başarılı futbolcu Bartu Dizdaroğlu, başarılı performansı ile menajerlerin radarına girdi. Kuşadası Spor Kulübü Futbol Takımı'nda futbola devam etmek istediğini söylemesine rağmen gelen tekliflere de olumlu bakacağını ifade eden Bartu Dizdaroğlu, "Bu yıl oynadığım Kuşadası Spor Kulübü'nde devam etmek istiyorum. Burada mutluyum ve değer görüyorum. Ama gelebilecek güzel teklifleri de değerlendirip o şekilde son kararımı vereceğim. Sonuçta benim kariyerime olumlu etkisi olan bir kulüp olduktan sonra neden olmasın?" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Köln'deki seçmelerde takıma girmeye hak kazanan ancak ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapan Dizdaroğlu, başarılı oyunuyla Süper Lig menajerlerinin yakın markajına girdi. Yaşadığı bir sakatlıktan sonra kendini kısa sürede toparlayan Dizdaroğlu, başarılı ve hırslı oyunuyla kendini göstermeyi başardı. Ancak ailesi ile birlikte kesin dönüş yapmasının kariyerine olumsuz etkileri olduğunu ama Türkiye'de kariyerine devam edeceğini söyledi.

"Yaşadığım sakatlık beni elbette etkiledi" diyen Dizdaroğlu, "Karakterim gereği, zorluklar karşısında yılmaz, daha da güçlenirim. O nedenle bu sakatlık da beni yıldırmadı ve daha da güçlü bir sporcu haline getirdi. Bundan sonra tam performansımla sahalarda yer alacağım. Kariyerimde altın çağını yaşıyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bartu Dizdaroğlu, Süper Lig menajerlerinin yakın markajında - Haberler Spor
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