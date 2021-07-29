Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
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Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı

Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarlarına akın etti.

BARTIN'da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarlarına akın etti. Dörekler köyünde dereye girenler, 3 metre derinliği olan suda serinledi. 

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıkmasıyla Bartınlılar, Küre Dağları Milli Parkı'ndan doğan Ulus Deresi bölgesine akın etti. Bartın- Ulus yolu Dörekler köyü İnciller mevkisindeki dereye girenler, 3 metre derinliğinde olan suda serinlemeye çalıştı. Dere kenarındaki sandalyelere oturarak, çocukların keyifli anlarını izleyen aileler de sıcak havadan kaçmanın tek yolunun suya girmek olduğunu dile getirdi. 


Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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