KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
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KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde kar yağışı etkili olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

KARABÜK-Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde kar yağışı etkili olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

Karabük- Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkisini zaman zaman artırırken, yeşil alanlar karla kaplandı. Etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Beştepeler mevkiinde ise sis etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.

KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI
KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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