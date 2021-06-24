BARTIN YIKILAN KONAĞIN ALTINDAKİ MAHZENDE KAZI BAŞLADI

BARTIN'da, yıkılan Bodasaki konağının altındaki mahzende kurtarma kazısı başladı.

BARTIN'da, yıkılan Bodasaki konağının altındaki mahzende kurtarma kazısı başladı. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı sonrasında belediye binayı aslına uygun olarak yapacak.

Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde Bartın Lisesi bahçesine gotik mimari kullanılarak, 134 yıl önce yapılan Bodasaki konağı 1971 yılında yıkılmıştı. Bartın Belediyesi'nin girişimleri sonucunda konağının aslına uygun restore etmek için harekete geçildi. Bina temelinde bulunan mahzende Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları eşliğinde kurtarma kazısı başladı. Kerpiç örme tuğla ile yapılan mahzende büyük bir oda ve kilerler ortaya çıkartıldı. Yaklaşık 3 hafta sürecek kazı çalışmalarının sonrasında Bartın Belediyesi konağı aslına uygun yaparak, müze haline getirecek.

134 YILLIK KONAĞI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ

Bartın tarihinin önemli konaklarının arasında bulunan Bodasaki konağının 134 yıl önce yapıldığını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak kültürel varlıkların ortaya çıkarılması konusunda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. 1887 yılında 4 katlı olarak yapılan konağımız 1971 yılında yıkılmıştı. Bu çalışmaları Amasra Müze Müdürlüğü koordinesinde yapıyoruz. Kazı çalışmaları sonrasında buraya eğitim müzesi haline getirerek kentimizin tarihi varlıkları arasına kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı