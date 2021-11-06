BARTIN (Habermetre) - Kırklareli Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ilimize hayırlı olsun…

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri' nin (YEDAM) Ortak Açılış Töreni 05 Kasım 2021 Cuma günü Yeşilay Genel Merkezinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ve Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK' ün katılımları ile online olarak gerçekleştirildi.

Kırklareli YEDAM' ın da açılışı yapıldığı törene Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ ve il protokolü canlı bağlantı ile katılarak, açılış kurdelasını kestiler.

Vali BİLGİN açılışta yaptığı konuşmada, YEDAM'ın bağımlılıklarla mücadelede önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, YEDAM'a müracaat eden kişilere danışmanlık ve rehabilite hizmeti verildiğini belirtti. Bağımlılık denilince akla öncelikli olarak madde, alkol ve tütün bağımlılığının geldiğini aktararak, "Günümüz teknoloji çağında ise artık teknoloji bağımlılığı da olmuş durumda. YEDAM ile birlikte her türlü bağımlılıkla mücadelemizi daha etkin bir şekilde sürdürüyoruz. " dedi.

Vali BİLGİN, bugün sadece Kırklareli'nde değil, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 104 YEDAM açılışının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Vali BİLGİN, konuşmasının sonunda her alanda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemize kazandırılmasında en önemli pay sahibi olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim diyerek, 101 yıl önce kurulmuş Yeşilay Cemiyeti'nin değerli yönetimi ve üyelerine de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Açılışların ardından Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri' nin (YEDAM) toplam sayısı 104'e ulaştı.

YEDAM bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyor…

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

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