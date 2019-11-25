Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı
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Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktıBartın'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

25.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:42
Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Dün, Bartın Mugada sahilindeki kumsalda balık tutan Erdi Dağlı, oltasını çekince şaşırdı. Erdi Dağlı, oltanın ucundaki balığın camgöz olduğunu gördü. Dağlı iğneden balığı kurtararak yeniden suya geri bıraktı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı
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