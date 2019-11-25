Bartın yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

25.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:42

Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Bartın'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Dün, Bartın Mugada sahilindeki kumsalda balık tutan Erdi Dağlı, oltasını çekince şaşırdı. Erdi Dağlı, oltanın ucundaki balığın camgöz olduğunu gördü. Dağlı iğneden balığı kurtararak yeniden suya geri bıraktı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Kaynak: DHA