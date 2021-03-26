Bartın ve Karabük'te kar etkili oluyor

Bartın'ın yüksek kesimleri ile Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bartın'ın yüksek kesimleri ile Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bartın'ın Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı, Amasra ve Kurucaşile kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücülerin yavaş ilerlediği Amasra Tüneli mevkisinde, bazı araçların yolda kalması nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sabah başlayan karla Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar beyaza büründü.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim tepe Hıdırlık Seyir Terası'ndan görülen kar manzarası dikkati çekiyor.

Tarihi ilçede kar yağışıyla oluşan manzara, drone ile görüntülendi.

Öte yandan, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı