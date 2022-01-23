Bartın ve Düzce'de 421 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın ve Düzce'de 421 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın ve Düzce'de 421 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 421 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KURUCAŞİLE, BARTIN (AA) - Bartın ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 421 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Bartın Ulus'ta 58, Kurucaşile'de 14, Amasra'da 19 ve Merkez ilçede 128 olmak üzere 219 köy yolunu açma çalışmaları, Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Düzce'de de 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez'de 76, Akçakoca'da 43, Cumayeri'nde 21, Çilimli'de 20, Kaynaşlı'da 3, Yığılca'da 39 kapalı köy yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

Kurucaşile, Bartın, Düzce, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title