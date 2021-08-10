Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı
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Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı

Bartın ve Burdur'da aşı olma oranı yüzde 75'in üstüne çıktı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Burdur'da 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Burdur'da 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın ve Burdur'un renginin Kovid-19 aşı haritasında maviye döndüğünü belirterek, "18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de yüzde 75'in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım." ifadelerini kullandı.

Sivas ve Adana'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, Kovid-19 risk haritasında bu iki ilin renginin turuncu yerine sarı olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas ve Adana'yı bir an önce haritada mavi görmek istediğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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