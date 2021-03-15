Bartın ve Bayburt üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları alınmaya başlandı
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Bartın ve Bayburt üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları alınmaya başlandı

15.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:51
Bartın ve Bayburt üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları alınmaya başlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, Bartın Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesine rektör adaylığı için bugünden itibaren 26 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuru alınacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, Bartın Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesine rektör adaylığı için bugünden itibaren 26 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuru alınacak.

YÖK, Bartın Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 26 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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