Bartın Valisi Sinan Güner'e Ahilik Haftası ziyareti

Bartın'da esnaf ve sanatkarlar ile meslek odaları temsilcileri, Ahilik Haftası dolayısıyla Bartın Valisi Sinan Güner'i ziyaret etti.

Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Güner, ahilik kültürünün gelecek miraslara aktarılacak en değerli miras olduğunu belirterek, usta, kalfa, çırak ilişkisinin diri tutularak aradaki manevi bağın daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

Vali Güner, ziyaret sonunda ilin ahisi tekne imalatçısı Hasan Fayız, ilin kalfası kuaför Şükran Özen ile ilin çırağı seçilen aşçı Eda Bakla'ya plaketlerini verdi.

Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Amasralı ve Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Durak Doğan da yer aldı.