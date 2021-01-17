Bartın Valisi Sinan Güner: "(Bartın açıklarında Rus bandıralı geminin batması) Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi...
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Bartın Valisi Sinan Güner: "(Bartın açıklarında Rus bandıralı geminin batması) Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi...

17.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:32
Bartın Valisi Sinan Güner:

Bartın Valisi Sinan Güner: "(Bartın açıklarında Rus bandıralı geminin batması) Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner: "(Bartın açıklarında Rus bandıralı geminin batması) Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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