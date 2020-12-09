Bartın Valisi Güner'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Bartın Valisi Sinan Güner, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

İnsan Hakları Beyannamesinin, insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, onun hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyanname olduğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının 'Anayasası' olarak tanımlanan bu beyanname, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herkesin; ırk, renk, cinsiyet, dil, din gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede yer alan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğini hüküm altına almıştır. Temel hak ve özgürlüklerin, dokunulmazlığı ve kutsallığı hususunda kadim bir anlayışa sahip olan toplumumuz bin 400 yıldır rehber edindiği ilkeler ile bu hak ve özgürlükleri içselleştirmiş olmakla birlikte tüm dünyanın da 72 yıl önce bu konuyu hem fikir olduğu bir beyanname ile deklere ederek ilan etmesi insanlık tarihi için son derece önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman