Bartın Valisi Güner, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Güner, mesajında, İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan, dürüst, doğru ve ilkeli yayın hayatını başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Güner, mesajında şunlara yer verdi:

"Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek, ülkemizin güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansı, 101 yıldır çok yönlü ve hızlı haber akışıyla ilkeli, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermeden hem yurt içi hem de yurt dışında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 101. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı