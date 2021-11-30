Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret 30-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 39Bartın Valimiz Sayın Sinan GÜNER Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı ziyaret etti.

BARTIN (Habermetre) - Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret 30-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 39

Bartın Valimiz Sayın Sinan GÜNER Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı ziyaret etti. Federasyon Başkanımız Valimize ziyaretlerinden ve göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title