BARTIN (Habermetre) - Bartın Valimizden Federasyon Başkanımıza Ziyaret 30-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 39

Bartın Valimiz Sayın Sinan GÜNER Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı ziyaret etti. Federasyon Başkanımız Valimize ziyaretlerinden ve göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür etti.

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