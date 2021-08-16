Bartın Valiliği sel nedeniyle 46 yapı ve 49 aracın zarar gördüğünü bildirdi
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Bartın Valiliği sel nedeniyle 46 yapı ve 49 aracın zarar gördüğünü bildirdi

Bartın Valiliği sel nedeniyle 46 yapı ve 49 aracın zarar gördüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 49 aracın zarar gördüğünü, yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 46 yapının bulunduğunu ve 94 konutta eşya zararı tespit edildiğini bildirdi.

Bartın Valiliği, şiddetli sağanağın ardından oluşan sel afeti nedeniyle 49 aracın zarar gördüğünü, yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 46 yapının bulunduğunu ve 94 konutta eşya zararı tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında başlayan sel afetinin Ulus ilçesi Abdipaşa ve Kumluca beldeleri bölgesindeki köylerde etkili olduğu anımsatıldı.

Sel afetinde bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Karayollarına ait 4, İl Özel İdaresine ait 9 olmak üzere 13 köprünün yıkık durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ulaşılamayan yerleşim yeri bulunmamakta, servis yolu, menfez, boru gibi yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır. Elektriksiz yerleşim yeri bulunmamaktadır. Köy ve bağlıları ile 32 üniteye su verilememektedir. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 46 yapı bulunmaktadır. Tarım hasarı olarak selden 333 çiftçimiz etkilenmiş, 45 köy ve mahallede 544 dekar alan, 6 bin 600 metrekare dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisiyle 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. Sel afetinde 42'si kaskosuz olmak üzere 49 araç zarar görmüş, 94 konutta eşya zararı tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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