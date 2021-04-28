Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası
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Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası

Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın Valiliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını talep ettiği tartışmaları gündeme gelmişti. Vali Sinan Güler, söz konusu yazının Vali Yardımcısı imzasıyla gönderildiğini doğruladı ve kararın geri çekildiğini açıkladı.

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 salgınının bulaşmasının engellenemediği gerekçesiyle 21/04/2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı göndererek personelin neden Covid-19 ya da temaslı olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

TEPKİLER SONRASI GERİ ÇEKİLDİ

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı tepkilere neden olurken Bartın Valisi Sinan Güner tarafından kararın geri çekildiği duyuruldu.

VALİ YARDIMCISI İMZALAMIŞ

Vali Güner yazılı açıklamasında, "Koronavirüsle mücadelede bugüne kadar fedakarca görev alan mesai arkadaşlarımız arasında son dönemde vaka sayılarında artış olduğu görülmüştür. İl genelinde olduğu gibi kamu kurumlarında da artış gösteren vaka sayılarının, koronavirüsle mücadelede etkin görev alan kamu görevlilerini etkilememesi ve kamu kurumlarının bizatihi vaka kaynağı olmaması amacıyla Vali Yardımcımız imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır" denildi.

Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı
Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
Doğruluk Kontrolü
Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası
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Bartın Valiliği'nin temaslı veya pozitif olan personellerin durumlarının sorgulanmasını, gerekçeleri yeterli görülmeyenlere işlem yapılmasını talep ettiği iddia edildi.

Vali Sinan Güler, söz konusu yazının Vali Yardımcısı imzasıyla gönderildiğini doğruladı ve kararın geri çekildiğini açıkladı.

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