Bartın Vali Yardımcısı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (5)

Bartın Vali Yardımcısı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (5)

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti.

Bartın Vali Yardımcısı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (5)

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti. Vali Yardımcısının eşi Enise Kalender, bugün Valilik'te düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta zorlandı. Çiftin bir hafta önceki nikahında çekilen görüntüler ise yürekleri dağladı. - Bartın

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