BARTIN Üvey amcası öldürdü
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BARTIN Üvey amcası öldürdü

Üvey amcası öldürdüBARTIN'da oğlu tarafından ormanda yaralı bulunan Kadir Öncü (50), hastanede hayatını kaybetti.

23.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:07

Üvey amcası öldürdü

BARTIN'da oğlu tarafından ormanda yaralı bulunan Kadir Öncü (50), hastanede hayatını kaybetti. Başında bulunan saçmadan yola çıkan jandarma ekipleri, cinayeti işleyenin Kadir Öncü'nün üvey amcası olduğunu ortaya çıkardı.

Bartın Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, Salı günü akşam saatlerinde ormanlık alana hayvanlarını almak için gitti. Kadir Öncü eve dönmeyince babasını ormanda aramaya başladı. Oğlu tarafından ormanda yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü'nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu. Özel ekip köye giderek, Öncü'nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Ö.?nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Ö. cinayeti işlediğini kabul etti. Hüseyin Ö,?nün, Kadir Öncü'yü vurduğu tüfekte evde bulundu. Hüseyin Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BARTIN Üvey amcası öldürdü

Kaynak: DHA

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