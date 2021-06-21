Bartın Üniversitesinden çevrim içi "Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi"

Bartın Üniversitesince 25 ülkeden 200 bilim insanının katılımıyla çevrim içi "Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi" düzenlendi.

Bartın Üniversitesince 25 ülkeden 200 bilim insanının katılımıyla çevrim içi "Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen kongre, 7 oturumda 40 farklı salonda canlı olarak yapıldı.

İki gün süren uluslararası toplantılarda çeşitli ülkelerden katılımcılar, salgın sürecinde yabancı dil öğretimi konusunda bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, yabancı dil konusunun çok boyutlu bir mesele olduğunu bildiklerini, birçok bağlamsal faktörün dil öğretiminde etkili olduğunu belirtti.

Eğitimde dijitalleşmeye salgınla birlikte hızlı giriş yapıldığını aktaran Uzun, "Yapılan araştırmalar dijital eğitim sürecinde belli oranda doyuma ulaşıldığını gösterse de daha etkin bir sürecin devreye alınabilmesi için yapılacak işler olduğunu biliyoruz. İşte bu noktada güncel bakış açısıyla düzenlenen bu kongreyi oldukça önemli bulmaktayım. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ise kongredeki bildirilerin uluslararası yayınevinde kitap olarak yayımlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı