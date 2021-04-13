Bartın Üniversitesinden 5 öğrenci Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak
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Bartın Üniversitesinden 5 öğrenci Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın Üniversitesinden 5 öğrenci Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak

Bartın Üniversitesinden 5 öğrencinin, 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacağı bildirildi.

Bartın Üniversitesinden 5 öğrencinin, 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Burhan Akbudak, Ekrem Öztürk, Zeynep Yetkil ve Aslı Tuğcu ile mezun öğrencilerden Haydar Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada, milli sporcular elde edecekleri derecelerle ülke puanına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesinde geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Üniversite olarak bölge ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında spor alanında da söz sahibi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Uzun, "Bu kapsamda bireysel ya da takım halinde milli sporcularımızla bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bartın Üniversitesi ailesi olarak Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcularımız bu noktada gösterdikleri gayretlerin karşılığı alacak ve olimpiyatlar yolunda hedeflerimize katkılar sunacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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