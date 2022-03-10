Bartın Üniversitesinde yüz yüze eğitime kar engeli - Haberler

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Bartın Üniversitesinde yüz yüze eğitime kar engeli

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın Üniversitesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın, Cuma, Mart, kar, Güncel, Haberler

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