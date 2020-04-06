Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi
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Bartın Üniversitesi, Koronavirüs, Zonguldak, Bartın, Güncel

Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi

Bartın Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 boyutlu yazıcıyla solunum cihazı çoklayıcısı üretildi.

06.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:22
Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi

Bartın Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 boyutlu yazıcıyla solunum cihazı çoklayıcısı üretildi.

Üretilen çoklayıcı ile bir solunum cihazının, aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlanacak.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, yaptığı açıklamada, akciğerlere büyük oranda hasar veren koronavirüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında, solunum cihazlarının geldiğini hatırlattı.

Bu noktada yerli ve milli imkanlarla üretilmesinde büyük başarı gösteren solunum cihazlarına ek olarak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla çoklayıcı ürettiklerini ve bu sayede bir cihazdan iki hastanın aynı anda istifade edebilmesine imkan sağlandığını anlatan Alaybeyoğlu, "Böylece bu çoklayıcı ile kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip azot ve oksijen olarak ikiye ayıran cihazlara olan ihtiyacın olabildiğince karşılanmasına katkı sunuyoruz." dedi.

- "Çoklayıcılar ilk etapta Zonguldak'a gönderilecek"

Aleybeyoğlu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki akademisyenler ile sağlık çalışanlarının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak "Bu cihazlardan aynı anda daha çok hastanın yararlanması için yeni bir modelleme üzerinde ilk prototip üretildi ve testler şu anda Zonguldak'ta devam ediyor. Testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda bunun da üretimini 3 boyutlu yazıcılarımız vasıtasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve Zonguldak'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da koronavirüs salgına karşı gösterilen ulusal mücadelenin önemine işaret ederek el birliğiyle bu zorlu günleri geride bırakacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Uzun, bu sürece eğitim-öğretim, sosyal sorumluluk dışında bilimsel anlamda da destek olmaya devam ettiklerini belirterek "Öğrencilerimiz danışman hocalarının da desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti. Bilim insanlarımız, paydaşlarımızın da desteğiyle koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı ve çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise BAKKA koordinasyonunda üniversitemiz 3 boyutlu yazılar aracılığıyla solunum cihazlarını çoklu kullanmaya imkan tanımak için harekete geçtik. Her bir çaba ayrı bir öneme sahip ve takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun, gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen başarının bütüncül aklın sonucu olduğuna işaret ederek "Koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen ulusal mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş güç birliği yapmıştır. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle süren mücadelede örnek bir dayanışma zemini oluşmuştur. Bizler de bu zincirin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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