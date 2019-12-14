Bartın Üniversitesinde 'Merhaba Gönüllülük' Projesi tanıtıldı

14.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:53

Bartın Üniversitesinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 'ECS11 Gönüllülük Projesi' öğrenciler ile mezunlara tanıtıldı.



Bartın Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ECS11 Gönüllülük projesi ile Yunanistan'da sanat ve Portekiz'de gençlik çalışmalarına katılacaklar.



2019 yılında Avrupa Dayanışma Programı kapsamında koordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak akredite edilen Bartın Üniversitesinin kabul edilen proje kapsamında bir tanıtım programı gerçekleştirildi.



'Merhaba Gönüllülük!' Projesi tanıtım toplantısında öğrenci ve mezunlara Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı tarafından bilgiler verildi. Abalı, "Proje, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hibelendirildi. Proje kapsamında 1 sene boyunca 28 günlük sürelerle ortağımız olan Portekiz ve Yunanistan'a üniversite öğrencilerimiz öncelikli olacak şekilde 17-30 yaş arası toplamda 32 gencimiz hareketlilik gerçekleştirecek. Proje, gençlerimize belli bir süre içerisinde Avrupa'da faaliyet gösteren toplum yararına çalışan kuruluşlarda gönüllülük yapma imkanı sağlıyor. Projenin ilk ilanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Ara tatilde 4 gencimiz Portekiz'e, 4 gencimiz ise Yunanistan'a hareketlilik gerçekleştirecek. Gençlerimizin seyahat, konaklama, yeme-içme masraflarının tümü projeden karşılanabileceği gibi bir miktarda maddi destek verilecek. Projeye katılan gençlerimiz hafta içi gönüllülük faaliyetlerini yürüttüğü gibi hafta sonları da bulundukları ülkeleri ya da başka ülkeleri keşfedip farklı kültürleri öğrenme şansı yakalayacaklar." dedi.



Abalı, proje kapsamında daha detaylı bilgilere "erasmus.bartin.edu.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini ve son tarih olan 20 Aralık 2019'a kadar başvuru yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - BARTIN

Kaynak: İHA