Bartın Üniversitesinde lisansüstü programların sayısı artıyor
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Bartın Üniversitesinde lisansüstü programların sayısı artıyor

Bartın Üniversitesinde lisansüstü programların sayısı artıyor
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları açıldı.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü eğitim enstitüsü bünyesinde iki yeni programın açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.

Böylece Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki toplam program sayısı 53'e yükseldi, yüksek lisans programlarının sayısı da 44'e çıktı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gelecek akademik yıl ilk öğrencilerini alacak programların hayırlı olmasını diledi.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülkenin doktoralı insan gücünü artırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizden biri de lisansüstü program sayımızı artırmak ve ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde, bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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